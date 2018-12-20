Расписывать молодоженов будут не только РАГСы 20 декабря 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

С начала 2019 года расторгнуть брак, сменить фамилию и имя можно будет в Центрах предоставления административных услуг.

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, ряд услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния будет предоставляться в 11 центрах предоставления административных услуг Харькова с 2019 года — услуги по расторжению брака для супругов, не имеющих малолетних детей, а также по смене имени и фамилии. По ее словам, по распоряжению Кабмина администраторам центров переданы полномочия по приему и выдаче документов в сфере регистрации актов гражданского состояния.



— На сегодняшний день в штате центров работает 185 квалифицированных специалистов, которые прошли обучение стандартам обслуживания. В следующем году штат будет увеличен еще на 20 администраторов. Мы приглашаем всех желающих занять свободные вакансии, которые у нас появятся. — отметила Виктория Китайгородская.



В Главном управлении юстиции в Харьковской области для сотрудников центров админуслуг провели обучение в сфере оказания новых услуг.



— Считаем, что это целесообразно и актуально, поскольку увеличится количество мест, куда жители города смогут обратиться за данной услугой. Учитывая, что все отделы ЦПАУ в Харькове модернизированы, в них созданы комфортные условия, и харьковчанам будет удобнее получать эти услуги через территориальные центры. Люди должны иметь право выбора, — отметила начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова-Луценко.