Двое харьковчанок умерли из-за гриппа 20 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В Харьковской области грипп унес жизни уже двоих человек – девятилетнего ребенка и 62-летней женщины. Обе жертвы недуга не были привиты.

В Харьковском областном лабораторном центре подтвердили вторую смерть от гриппа за время эпидемического сезона. По данным специалистов, женщина 1956 года рождения не была привита от инфекции.



До этого в лабораторном центре сообщали о смерти девятилетней харьковчанки. По данным специалистов, девочка неделю чувствовала себя плохо, но родители не спешили обращаться к медикам. 1 декабря они все же позвонили в скорую. Бригада скорой помощи приняла решение доставить пациентку в областную детскую больницу №1, однако довезти не успела — ребенок скончался в машине. Как выяснили после вскрытия, причиной смерти стал вирус гриппа типа А H3N2. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти ребенка. Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, уголовное производство было открыто по статье 115 УК Украины («убийство») с пометкой «естественная смерть». В данный момент продолжаются следственные действия, сотрудники полиции ждут результатов назначенных экспертиз.



Всего, по данным Харьковского областного лабораторного центра, с 10 по 16 декабря в регионе заболели гриппом и ОРВИ более 14 тысяч жителей, 54% — дети до 17 лет. Хуже всего на данный момент обстоят дела в Валковском, Великобурлукском и Волчанском районах, где эпидемический порог превышен в 1,5-2,6 раза. В больницы Харьковской области госпитализировали 198 детей и 91 взрослого.



В Харькове заболели 6608 человек, интенсивный показатель составил 465,53 на 100 тыс. населения, удельный вес детей составляет 45,9% (3036 человек).



На 50-й неделе учебно-воспитательный процесс приостанавливался полностью в 23 школах (по одной в Двуречанском, Кегичевском и Коломакском, две – в Зачепиловском, три — в Красноградском, по четыре — в Волчанском и Великобурлукском районах, семь – в Первомайском), частично в 20 классах семи учебных заведений (Купянск, Чугуев, Великобурлукский район) и одном дошкольном учебном заведении Волчанского района.



Вместе с тем эксперты отмечают снижение уровня заболеваемости как в Харькове (на 24%), так и в целом по региону (на 13,5%). Однако отмечают, что количество заболевших будет расти.



— Суммарная циркуляция вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейшее увеличение темпа роста заболеваемости дают основания прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемиологическое распространение вируса гриппа на территории области, — отметили специалисты.



При этом с начала эпидемического сезона привились от гриппа всего 9203 человека.