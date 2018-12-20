Мир

  • 99
    •  / 

Крупная соцсеть собирается запустить собственную криптовалюту

Крупная соцсеть собирается запустить собственную криптовалюту
Руководство компании Facebook рассматривает вопрос о запуске криптовалюты, которая позволит двум миллиардам пользователей во всем мира осуществлять электронные платежи без использования банков.
Компания пытается нанять криптовалютних инженеров, менеджеров продуктов, ученых и юридических специалистов для расширения своей блокчейн-группы, созданной в апреле 2018 года. Сейчас отдел насчитывает 40 сотрудников, среди них есть бывшие руководители и сотрудники платежной системы PayPal, которых переманили с прежнего места работы.

В секретном подразделении работают также бывшие сотрудники Google Pay и Samsung Pay, из служб мобильных платежей и цифрового кошелька от Samsung.

Facebook столкнулся с большими трудностями в наборе специалистов в связи с  многочисленными скандалами из-за утечки конфиденциальности данных, которые подорвали доверие общественности к социальной сети.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2771.7 грн
100 EUR 3161.12 грн
10 RUB 4.13 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи