Крупная соцсеть собирается запустить собственную криптовалюту 20 декабря 2018 г. источник 0 0

Руководство компании Facebook рассматривает вопрос о запуске криптовалюты, которая позволит двум миллиардам пользователей во всем мира осуществлять электронные платежи без использования банков.

Компания пытается нанять криптовалютних инженеров, менеджеров продуктов, ученых и юридических специалистов для расширения своей блокчейн-группы, созданной в апреле 2018 года. Сейчас отдел насчитывает 40 сотрудников, среди них есть бывшие руководители и сотрудники платежной системы PayPal, которых переманили с прежнего места работы.



В секретном подразделении работают также бывшие сотрудники Google Pay и Samsung Pay, из служб мобильных платежей и цифрового кошелька от Samsung.



Facebook столкнулся с большими трудностями в наборе специалистов в связи с многочисленными скандалами из-за утечки конфиденциальности данных, которые подорвали доверие общественности к социальной сети.