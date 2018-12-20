Запрет на ввоз российских товаров продлевается еще на год 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Кабинет министров Украины продлил ограничения на импорт продукции из России до 31 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба правительства.

Речь идет о двух постановлениях от 30 декабря 2015-го. Они предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных ставок на некоторые товары, ранее ввозившиеся беспошлинно.



Запрет продолжен, в частности, для продуктов питания (молочная продукция, чай, кофе, пиво, алкоголь), косметических средств (шампуни, гели для душа, мыло), продукции химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фугнициды, инсектициды, родентициды), хлористого калия, железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и др).



Напомним, постановление Кабмина о запрете ввоза ряда российских товаров вступило в силу в январе 2016-го.