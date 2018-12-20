Харьковчане создают новую бронемашину 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В «Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова» конструируют новую бронемашину БМП-У, которая должна заменить БМП-1 и БМП-2.

БМП-У создается по модульному принципу, с возможностью использования базовой платформы для целого семейства гусеничных машин, сообщили в ГК «Укроборонпром».



По расчетам, уровень защиты БМП-У с передним размещением моторно-трансмиссионного отсека на 10-12% выше БТР-4. Для обеспечения высокой маневренности и скорости на поле боя БМП будет оснащаться дизельным двигателем мощностью 735 л.с. и автоматической трансмиссией. Учитывая массу новой боевой машины пехоты в 25-27 тонн, удельная мощность БМП-У находится на уровне 27-29 л.с/т. Этот показатель значительно превышает удельную мощность БМП-1 (21-23 л.с/т.) и даже современных основных боевых танков. Кроме того, БМП-У способна преодолевать водные преграды.



Для вооружения БМП-У избран новый боевой модуль БМ-8, который оснащен 30-мм автоматической пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом, а также управляемыми противотанковыми ракетами «Барьер». Экипаж БМП-У состоит из трех членов и семи десантников.