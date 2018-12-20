Исследователи назвали время и дату наибольшего риска сердечного приступа

В исследовании использовались данные более 283 тысяч случаев сердечных приступов за 16 лет, благодаря которым удалось определить дату и время, когда риск приступа особенно высок, сообщает Naked Science
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Риск сердечного приступа достигает своего максимума примерно в 10 часов вечера в канун Рождества — особенно для пожилых и тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Вероятнее всего, это связано с повышенным эмоциональным напряжением. Об этом говорится в шведском исследовании, опубликованном в журнале The BMJ.
Предыдущие работы уже демонстрировали пик сердечных приступов в западных странах во время рождественских и новогодних праздников, а также во время мусульманских праздников в странах, где проживает большое число исповедующих ислам.
Другие краткосрочные события, связанные с эмоциональным стрессом, например спортивные состязания, ураганы и крах фондового рынка, также связаны с повышенным риском сердечного приступа. Однако в тех исследованиях не хватало данных о точном времени приступов и серьезности симптомов в общенациональном масштабе. Поэтому сотрудники Лундского университета решили выяснить, могут ли сердечные приступы быть вызваны такими факторами времени, как национальные праздники, крупные спортивные события и даже время суток и день недели.
Ученые проанализировали точные сроки 283 014 сердечных приступов, зарегистрированных в шведском реестре SWEDEHEART за 16 лет в период с 1998 по 2013 год. В качестве контрольного срока были определены две недели до и после праздников и спортивного мероприятия. В ходе работы исследователи обнаружили, что рождественские и летние каникулы были связаны с более высоким риском сердечного приступа (15% и 12% соответственно) по сравнению с контрольным периодом. Раннее утро — обычно восемь утра — и понедельник также были связаны с высокими шансами на приступ.
Самым «опасным» днем был признан канун Рождества: так, риск сердечного приступа в этот день увеличивался на 37%, достигая максимума примерно в 22:00. Для Швеции канун Рождества — главный день зимних каникул, а значит, именно в это время эмоции празднующих достигают своего пика, предполагают исследователи. Ожидаемо, наиболее подверженной риску группой населения стали пожилые люди старше 75 лет и те, кто уже страдает от диабета или болезней сердца. Ученые подчеркивают, что необходимо повысить осведомленность общества об этой уязвимой группе в Рождество.
Вместе с тем 31 декабря, которое, как правило, считается главным днем празднования Нового года, не несло никакого сопутствующего риска. Кроме того, в отличие от предыдущих исследований, во время спортивных мероприятий или пасхального периода повышенного риска удара также не наблюдалось.
Специалисты подчеркивают, что это крупнейшее исследование, проведенное с использованием обширных данных о сердечных приступах, тем не менее оно не позволяет делать однозначных выводов о причинах и следствиях, поэтому нельзя исключить возможность того, что некоторый процент рисков может быть связан и с другими факторами.