Юлия Светличная испекла с детьми «николайчики» для защитников Украины 19 декабря 2018 г. Мирослава Лебедь, Анна Почапская 0 0

Накануне Дня святого Николая глава области Юлия Светличная посетила Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс, где вместе с воспитанниками и представителями скаутской организации «Пласт» приготовила «николайчики» к празднику.

– Третий год подряд мы вместе с харьковскими пластунами поддерживаем хорошую традицию. Делать добро – легко и приятно, особенно в хорошей компании. Привлекаем к приготовлению праздничных угощений всех желающих, чтобы как можно у большего количества людей накануне Нового года было хорошее настроение, – говорит Юлия Светличная. – Печенье, которое мы сделали вместе с детьми, отвезем в военный госпиталь: поддержим ребят, которые сегодня далеко от дома, передадим им частичку домашнего уюта.



По словам пластунов, ежегодно накануне Дня святого Николая они вместе с учениками разных школ Харьковщины выпекают около 150 кг печенья. Специальный учебно-воспитательный комплекс, где учатся дети с нарушением слуха, в этом году посетили около 30 скаутов.



– Во-первых, это учит детей делать добрые дела, делиться, жить не только для себя. И это традиция на Харьковщине – своеобразные святки на Николая, когда три дня готовились к этому празднику, – рассказывает воспитатель национальной скаутской организации «Украина пласт» Ирина Маркевич.



Ирина говорит, что пластуны умеют все – и еду приготовить, и костер разжечь, и первую помощь оказать.



– Мне захотелось помочь, встретиться с детьми, у которых проблемы со слухом, и помочь им делать пряники. Мне это интересно, я люблю помогать, – признается пластун Владимир.



Участник АТО Борис привел выпекать пряники для военных свою дочь Викторию. Ей почти четыре года. Борис рассказывает, что девочка родилась, когда ее папа защищал Украину от агрессора, поэтому он не на словах знает, насколько важна моральная поддержка, даже такая – в виде угощения.



Юлия Светличная, ни грамма не колеблясь, надела фартук и взялась помогать детям делать «николайчики».



– Мне очень приятно, что сегодня мы в гостях у детей, имеющих недостатки со слухом, которые также приобщились к добрым делам, – говорит она. – Все вместе мы напечем много вкусностей и заглянем в военный госпиталь, потому что нужно поделиться теплом своей души с нашими военными.



Интернату для детей с нарушениями слуха уже 120 лет. Сейчас здесь обучаются 150 детей, и 80% из них совсем не слышат. Однако здесь они учатся чувствовать жизнь.



– Несмотря на то что дети имеют такие нарушения, они очень талантливые. Наши воспитанники обладают глубоким чувством прекрасного, поэтому охотно приняли участие в таком замечательном мероприятии, – рассказала директор КУ «Харьковский специальный учебный комплекс Харьковского областного совета» для детей с нарушением слуха Елена Мирошник.



Находясь в учреждении, председатель ХОГА ознакомилась с условиями, в которых работают специалисты, а также осмотрела творческие мастерские, в которых воспитанники УВК занимаются писанкарством, ткачеством, гончарством и петриковской росписью. Также председатель ХОГА посмотрела театрализованное выступление художественного коллектива ученического театра «Алиса» со спектаклем «Забавлянки».



Дети получили подарки ко Дню святого Николая от главы области и пожелания добра на следующий год.



– Всем хочется пожелать добра, мира, единства и развития, – обратилась к присутствующим Юлия Светличная. – Надеюсь, что Новый год принесет все самое лучшее в каждый дом, в каждую семью.



Вместе с пластунами Юлия Светличная отвезла «николайчики» раненым участникам ООС, которые лечатся в Харьковском военном госпитале.



Обращаясь к воинам, председатель ХОГА подчеркнула, что этот год в Харьковской области был мирным прежде всего благодаря их отваге.



– Спасибо вам и всем, кто отважно отстаивает нашу страну. Спасибо врачам, которые спасают жизни наших защитников: с 2014 года через госпиталь прошли 24 тысячи военных, из них около девяти тысяч раненых, нуждающихся в операциях. Но все трудности, которые мы пережили, сделали нас единой сплоченной семьей, - сказала Юлия Светличная.



– Мы благодарны, что к нам накануне праздника пришли гости. Такие подарки всегда ценны, потому что сделаны с теплом в душе, – поблагодарил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрий Подолян.