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Харьковчанин хотел взять кредит по чужому паспорту

Харьковчанин хотел взять кредит по чужому паспорту
В Харькове мужчина пытался получить кредит по чужому паспорту.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, 37-летний харьковчанин предъявил работникам банка паспорт на имя другого человека. Сотрудники банка, установив, что документ принадлежит не ему, вызвали полицию. Злоумышленник объяснил, что паспорт нашел и хотел взять кредит на 2 тысячи грн.

По данному факту в Киевском отделе полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 (покушение на мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

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