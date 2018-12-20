Харьковчанин хотел взять кредит по чужому паспорту 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове мужчина пытался получить кредит по чужому паспорту.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, 37-летний харьковчанин предъявил работникам банка паспорт на имя другого человека. Сотрудники банка, установив, что документ принадлежит не ему, вызвали полицию. Злоумышленник объяснил, что паспорт нашел и хотел взять кредит на 2 тысячи грн.



По данному факту в Киевском отделе полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 (покушение на мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.