Харьков

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В Харькове курсантов-летчиков будут учить летать на модернизированных вертолетах

В Харькове курсантов-летчиков будут учить летать на модернизированных вертолетах
В Харьковском Национальном университете Воздушных Сил им. Кожедуба будущих летчиков переучивают летать на модернизированных вертолетах.
Об этом сообщает официальный сайт университета.

Курсанты 4 курса летного факультета специальности "Летная эксплуатация и боевое применение вертолетов", проходили летную подготовку на вертолетах Ми-8. По Государственному контракту ХУВС им. Кожедуба получит вертолеты Ми-8МСБ-В, модернизированные на ПАО "Мотор Сич".

С 12 по 17 декабря впервые провели теоретическое переучивание летного состава университета на модернизированные вертолеты типа Ми-8МСБ-В под руководством начальника кафедры летной эксплуатации и боевого применения вертолетов вуза Виталия Шмакова.

В конце теоретического переобучения комиссия приняла комплексный экзамен для допуска к практическому переобучению на базе учебной авиационной бригады университета.

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