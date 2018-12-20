В Харькове курсантов-летчиков будут учить летать на модернизированных вертолетах 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковском Национальном университете Воздушных Сил им. Кожедуба будущих летчиков переучивают летать на модернизированных вертолетах.