Харьков

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В Харькове восстановили трамвайное движение

В Харькове восстановили трамвайное движение
Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе, и по ул. Героев Труда, от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова, восстановлено с 20 декабря.
Работы по реконструкции трамвайного переезда ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей и капитального ремонта трамвайных путей по пр. Тракторостроителей, от ул. Героев Труда до ул. Бучмы завершены, сообщили в Харьковском горсовете.

Трамваи №16, 16А, 23, 26 и 27 с 20 декабря курсируют по своим маршрутам.

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