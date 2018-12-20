В Харькове восстановили трамвайное движение 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе, и по ул. Героев Труда, от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова, восстановлено с 20 декабря.



Работы по реконструкции трамвайного переезда ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей и капитального ремонта трамвайных путей по пр. Тракторостроителей, от ул. Героев Труда до ул. Бучмы завершены, сообщили в Харьковском горсовете.



Трамваи №16, 16А, 23, 26 и 27 с 20 декабря курсируют по своим маршрутам.