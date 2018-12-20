Филарет рассказал, кого в Украине теперь будут считать раскольниками: видео-факт
20 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.
Об этом Филарет заявил после Объединительного собора, выступая во Владимировском храме, сообщает НВ.
– Украинская православная церковь становится одной из 15 православных церквей и мы входим в молитвенное единение со всеми церквями и уже никто не сможет называть нас раскольниками. Будет раскольником тот, кто не будет к нам присоединяться, но они могут присоединиться к нам и тогда не будут раскольниками, - заявил Филарет.
15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.
На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.