Филарет рассказал, кого в Украине теперь будут считать раскольниками: видео-факт 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.