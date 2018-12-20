Харьковские синхронистки уверенно победили на домашнем Кубке Украины 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Соревнования в харьковском бассейне «Локомотив» собрали спортсменов из пяти стран.

Участие в них приняли команды из Харьковской, Одесской, Николаевской областей, Киева, а также гости из Швейцарии, Словакии, Польши и Мальты.



По итогам Кубка на счету спортсменов Харьковской области была победа в семи из девяти видах программы. Совместными усилиями они завоевали семь золотых, три серебряные и бронзовую медали.



Команда «Харьковская область-2», которая является сборной Украины, сейчас тщательно готовится к новому сезону, поэтому выступила лишь в произвольной программе групп, где завоевала победу с результатом 94.3500 балла.



Второе место в произвольной программе групп было за командой «Харьковская область-1», котоая получила от судей 89.8500 баллы.



В технической программе групп и в соревнованиях комбинированных групп «Харьковская область-1» заняла первые места по результатам 85.0205 и 86.5000 балла, соответственно.



Харьковчанка Анастасия Солдатенкова победила в произвольной программе соло (81.9500 балла), а Александра Бурдова – в технической программе 84.4374 (баллы)



В соревнованиях дуэтов Александра Бурдова и Анна Носова победили в технической программе (84.9856 балла), а София Среда и Анастасия Солдатенкова заняли второе место в произвольной программе (81.7000 балла). Лучше украинок в произвольной программе выступил дуэт из Швейцарии – Номе Пешл и Вивьен Кох (86.3000 балла).



В технической программе микст-дуэтов Герман Клименко и Дарья Коренева завоевали золотые медали с результатом 62.8878 балла. В произвольной программе микст-дуэтов Герман и Дарья заняли второе место (64.5500 балла), а еще один харьковский дуэт – Никита Малакей и Алися Медведева – завоевал бронзовые награды (64.8500 балла). Победу в этой программе завоевали одесситы Дмитрий Мей и Регина Першина (64.8500 балла).



– Наша главная команда выступала только в группе. Сейчас идут полным ходом постановки к новому сезону. Все программы новые, и мы пока не хотим их демонстрировать. Поэтому при отсутствии лидеров свое мастерство смогли показать наши юные спортсменки. Для юниорок был стимул достичь победы. Девушки очень порадовали. Видно, что выросли они в технике, а также стали более крепкими и выносливыми. Они также готовят новые программы к чемпионату Европы среди юниоров, который будет в 2019 году, – отметила старший тренер сборной Украины Олеся Зайцева.