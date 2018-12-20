Названы богатейшие американские знаменитости

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых знаменитостей.

На первом месте, как и в 2017 году, оказался режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 миллиарда долларов.

Вторую и третью строчку рейтинга также сохранили за собой режиссер Стивен Спилберг (3,7 миллиарда), снявший «Список Шиндлера» и «Индиану Джонс», и телеведущая Опра Уинфри (2,8 миллиарда).

На четвертом месте разместился баскетболист и актер Майкл Джордан, состояние которого увеличилось на 300 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом (1,7 миллиарда долларов). Замыкает пятерку самых богатых знаменитостей участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, она заработала 900 миллионов долларов.

В десятке оказались также рэперы Дидди и Джей-Зи, иллюзионист Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.

Совокупное состояние участников рейтинга оценивается в 18,7 миллиарда долларов.