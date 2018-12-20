Объяснен вред сахара
20 декабря 2018 г.
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20 декабря 2018 г.
Исследователи изучили влияние диеты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в организме мышей. Оказалось, что сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы, блокирует выработку белка Roc (regulator of colonization), необходимый для колонизации бактерии. Ученые создали штамм бактерий, у которых активность белка не подавлялась, и эти микроорганизмы получили преимущество в размножении при диете с высоким содержанием углеводов.
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