В Харькове заработало полицейское мобильное приложение: видео-факт

В Харькове запустили платформу для коммуникации с полицией My Pol.

С помощью приложения для смартфонов люди смогут сообщить о правонарушении, а полицейские максимально быстро отреагировать на вызов, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Как рассказал начальник отдела управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Харьковской области Дмитрий Андросович, пользователям нужно загрузить в свой телефон мобильное приложение My Pol и зарегистрироваться. С помощью приложения можно одним прикосновением сделать быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции SOS, оценивать работу полицейских по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи и получать актуальные новости полиции.My Pol – социальный проект. Скачать и пользоваться им можно бесплатно.