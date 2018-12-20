Светличная попала в топ-5 влиятельных женщин-политиков

Таковы результаты рейтинга, составленного газетой «Деловая столица». Губернатор Харьковщины заняла в рейтинге пятое место.
Харьковская область, которую возглавляет Юлия Светличная, уверенно лидирует в рейтингах социально-экономического развития, которые формирует Кабинет министров. Такой высокий результат еще более показателен, если учесть сложности этого промышленного региона после разрыва экономических связей с РФ.
«Светличная в короткие сроки взяла под контроль ситуацию, обеспечила стабильность в регионе, завоевала доверие инвесторов и наладила продуктивный диалог с бизнесом. В результате – рост промышленности за предыдущий год и рост зарплат на предприятиях», – отмечает издание.
Что касается международной активности, то Харьковская область под руководством Светличной стала самым популярным регионом Украины
для иностранных делегаций. Ни один регион не может похвалится таким количеством визитов иностранных послов. Так, на Международный экономический форум в сентябре впервые в одном регионе одновременно собрались послы и представители всех стран, участников G7, а всего его посетили более 600 представителей крупного бизнеса.
Также Светличной удалось стать лидером доверия в региона: согласно исследованиям, более 64% населения поддерживают ее и считают самым авторитетным политиком Харьковщины.
6 ноября Юлия Светличная была повторно избрана вице-президентом Палаты регионов
Конгресса региональных властей Совета Европы. Эту должность она заняла в 2016 г. и теперь, после перевыборов, останется на ней до 2021г.
Светличная также является депутатом Харьковского областного совета, главой совета по социально-экономическому развитию и руководит крупнейшей депутатской группой «Единство и развитие»; имеет степень доктора юридических наук, кандидата наук по государственному управлению, свободно владеет английским и польским языками», – пишет издание.
Напомним, в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев
по версии журнала «Фокус» губернатор Харьковской области занимает 45-ю позицию.