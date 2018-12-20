«Не отступим!» Готовится новый переход военных кораблей Украины через Керченский пролив 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход своих военных кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.