Харьков

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На Харьков надвигаются снегопады – синоптики

На Харьков надвигаются снегопады – синоптики
В ближайшие дни в Харькове ожидается пасмурная погода, будет идти снег.
В пятницу, 21 декабря, будет пасмурно, утром и вечером ожидается снег. Температура ночью – минус 3 градуса,  днем - минус 1 градус.

В субботу, 22 декабря, тоже пасмурно, утром, вечером и ночью будет идти снег. Температура ночью - минус 2 градуса, днем - около нуля.

В воскресенье, 23 декабря, тоже пасмурно, весь день будет идти снег. Температура и ночью, и днем - плюс 1 градус.

В понедельник, 24 декабря, тоже будет пасмурно, весь день ожидается снег. Ночью - минус 2 градуса, днем - минус 3 градуса.

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