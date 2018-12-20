На Харьков надвигаются снегопады – синоптики 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ближайшие дни в Харькове ожидается пасмурная погода, будет идти снег.

В пятницу, 21 декабря, будет пасмурно, утром и вечером ожидается снег. Температура ночью – минус 3 градуса, днем - минус 1 градус.



В субботу, 22 декабря, тоже пасмурно, утром, вечером и ночью будет идти снег. Температура ночью - минус 2 градуса, днем - около нуля.



В воскресенье, 23 декабря, тоже пасмурно, весь день будет идти снег. Температура и ночью, и днем - плюс 1 градус.



В понедельник, 24 декабря, тоже будет пасмурно, весь день ожидается снег. Ночью - минус 2 градуса, днем - минус 3 градуса.