Стала известна судьба женщины, которую сбил и затем увез с собой водитель в Харькове 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Водитель сбил женщину, переходившую дорогу по "зебре", а потом забрал ее, чтобы отвезти в больницу.