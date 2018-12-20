Стала известна судьба женщины, которую сбил и затем увез с собой водитель в Харькове

Об этом сообщает
сайт 057.
54-летняя женщина получила ушибы, травму головы и перелом тазовых костей. Как сообщили в пресс-службе "главка", женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель автомобиля "Лада" увидел пешехода, но не успел затормозить. Как отметили в полиции, он подобрал женщину, чтобы отвезти в больницу. Таксист, ставший свидетелем ДТП, поехал за ним, вызвав "скорую".
Позже, по дороге в клинику, женщину забрали и увезли с собой медики.
Напомним, что ДТП произошло 19 декабря на проспекте Гагарина. По информации патрульных, водитель сбил женщину и увез ее с собой.
Следователь открыл уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта личностями, управляющими транспортными средствами).