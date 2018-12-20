Происшествия

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Стала известна судьба женщины, которую сбил и затем увез с собой водитель в Харькове

Стала известна судьба женщины, которую сбил и затем увез с собой водитель в Харькове
Водитель сбил женщину, переходившую дорогу по "зебре", а потом забрал ее, чтобы отвезти в больницу.
Об этом сообщает сайт 057.

54-летняя женщина получила ушибы, травму головы и перелом тазовых костей. Как сообщили в пресс-службе "главка", женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель автомобиля "Лада" увидел пешехода, но не успел затормозить. Как отметили в полиции, он подобрал женщину, чтобы отвезти в больницу. Таксист, ставший свидетелем ДТП, поехал за ним, вызвав "скорую".



Позже, по дороге в клинику, женщину забрали и увезли с собой медики.

Напомним, что ДТП произошло 19 декабря на проспекте Гагарина. По информации патрульных, водитель сбил женщину и увез ее с собой.

Следователь открыл уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта личностями, управляющими транспортными средствами).

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