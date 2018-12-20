Харьков

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Около двух тысяч харьковчан стали контрактниками

Около двух тысяч харьковчан стали контрактниками
В Харьковском областном военном комиссариате подведены предварительные итоги нынешней работы по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту.
– Около 2 тысяч жителей нашего региона уже стали воинами-контрактниками и сейчас успешно защищают Украину в разных ее уголках. Подавляющее большинство, а это примерно 70%, пополнили ряды Сухопутных войск, остальные носят знаки различия других видов наших Вооруженных сил, – рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

По словам офицеров Харьковского областного военкомата, финальную черту в этой работе можно будет подвести не ранее следующей недели после формирования и отправки последней в этом году команды новобранцев-контрактников для прохождения специальной подготовки в учебных центрах оборонного ведомства.

– Мы планируем из всех желающих служить в армии отобрать еще примерно 50-70 человек, которые встретят новый год уже в погонах военнослужащего. Кстати, примерно 250 ребят в 2018-м мы направили в Десантно-штурмовые войска или морскую пехоту. Приятно констатировать, что каждый третий-четвертый из всех нынешних призывников-контрактников пришел в районные военкоматы с удостоверением участника боевых действий, – добавил полковник Юрий Калгушкин.

Среди приоритетов в работе подчиненных в следующем году военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата назвал продолжение отбора воинов-контрактников для службы в воинских коллективах Десантно-штурмовых войск и частей морской пехоты, а также в боевых соединениях Сухопутных войск.

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