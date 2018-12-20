В 2019 году в Харькове пройдут десятки спортивных имиджевых состязаний 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На реализацию спортивных имиджевых событий, которые проводятся в Харькове, в 2019 году будет направлено 6,4 млн грн.