Спорт

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В 2019 году в Харькове пройдут десятки спортивных имиджевых состязаний

В 2019 году в Харькове пройдут десятки спортивных имиджевых состязаний
На реализацию спортивных имиджевых событий, которые проводятся в Харькове, в 2019 году будет направлено 6,4 млн грн.
Соответствующее решение было принято 19 декабря на сессии Харьковского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно Городской программе спортивных имиджевых проектов, в следующем году предполагается провести около 30 таких мероприятий, среди которых - IV Харьковский международный марафон, V Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс», 7-й сезон социального спортивного проекта «Я смогу!», Кубок по функциональному многоборью «Kharkiv Athletic Challenge», фестиваль водных видов спорта «Kharkiv Water Fest», Международный турнир по бадминтону «Kharkiv International», Велофест-2018, Чемпионат Украины по автомодельному спорту «Kharkiv RC Extreme Challenge», фестивали боевых искусств, уличных культур, спортивного ориентирования и туризма, интеллектуальных игр и пр.

Онлайн-трансляцию целого ряда мероприятий, как и раньше, можно будет посмотреть на сайте «Kharkiv sport city» и на канале в «Youtubе».

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