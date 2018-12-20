В 2019 году в Харькове пройдут десятки спортивных имиджевых состязаний

Соответствующее решение было принято 19 декабря на сессии Харьковского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба
горсовета.
Согласно Городской программе спортивных имиджевых проектов, в следующем году предполагается провести около 30 таких мероприятий, среди которых - IV Харьковский международный марафон, V Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс», 7-й сезон социального спортивного проекта «Я смогу!», Кубок по функциональному многоборью «Kharkiv Athletic Challenge», фестиваль водных видов спорта «Kharkiv Water Fest», Международный турнир по бадминтону «Kharkiv International», Велофест-2018, Чемпионат Украины по автомодельному спорту «Kharkiv RC Extreme Challenge», фестивали боевых искусств, уличных культур, спортивного ориентирования и туризма, интеллектуальных игр и пр.
Онлайн-трансляцию целого ряда мероприятий, как и раньше, можно будет посмотреть на сайте «Kharkiv sport city
» и на канале в «Youtubе».