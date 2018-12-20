Ученые близки к разгадке тайны девятой планеты

Астроном Майкл Браун заявил, что если планета действительно существует, то с вероятностью в 80% ученым удастся найти ее на этих снимках, информирует сайт «Диалоги
».
– Нам впервые удалось провести все семь полноценных дней наблюдений. Мне почему-то кажется, что если мы когда-либо найдем “планету икс”, она будет скрываться именно в этом наборе данных. Он покрывает примерно 85% той области неба, где она должна находиться. Если там действительно что-то есть, шансы на открытие планеты составляют 95%, — отметил ученый.
В начале января 2016 года известный планетолог Майкл Браун объявил о том, что ему удалось вычислить положение загадочной “планеты икс” – девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и примерно в десять раз более тяжелой, чем Земля.
Благодаря огромному расстоянию до этой планеты – один оборот вокруг Солнца “планета икс”, по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет – пока неизвестно, где она находится.
Кроме того, у специалистов нет никаких свидетельств существования небесного тела помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.
Известна лишь примерная орбита этого объекта, наклоненная по отношению к плоскости вращения остальных планет на 30 градусов. Сейчас ученые соревнуются в том, кто первым успеет обнаружить ее или доказать, что находка Брауна не существует.
Пока поиски “планеты икс” не принесли успехов – Брауну и его “конкурентам” удалось лишь ограничить зону поиска. Несколько других ученых усомнились в ее существовании, отметив, что ее наличие внесло бы нестабильности в поведение уже открытых миров в поясе Койпера, где находится эта гипотетическая гигантская планета.
Год назад Браун получил возможность приступить к поискам “планеты икс” при помощи телескопа Субару на Гавайских островах. Его руководство позволило ученым непрерывно наблюдать за ее предположительной орбитой на протяжении почти недели.
Первые попытки получить эти снимки закончились неудачно, так как ученым мешала непогода и неполадки в работе самой обсерватории. По словам Брауна, на текущей неделе наблюдения завершились успешно.
Сейчас его команда пытается найти следы девятой планеты на тех снимках, которые им удалось собрать за это время. Исследователь выразил удивлением тем, что сессия наблюдений закончилась так успешно – ему пришлось закупить дополнительные диски для записи всего массива данных.
– Нашей главной проблемой, как я опасаюсь, станет сам Млечный Путь. Его лента частично заходит в зону наших поисков, а там находятся тысячи звезд. Их сияние оказалось настолько ярким, что мы даже не пытаемся искать “планету икс” в этой части неба, — продолжает ученый.
При этом Браун уверен в том, что их предсказания верны и что пятая гигантская планета Солнечной системы должна находиться в этой области неба. Как отметил планетолог, последние статистические расчеты говорят о том, что “планета икс” существует с вероятностью в 99,8%.
По словам Брауна, не существует адекватных альтернативных объяснений тех аномалий в поведении карликовых планет в поясе Койпера, которые изначально заставили планетологов задуматься о существовании девятой планеты.