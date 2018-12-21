Стали известны результаты выборов ректора одного из ведущих вузов Харькова 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Владимир Бабаев победил на выборах на должность ректора Харьковского Национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.