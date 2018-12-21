Харьков

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Стали известны результаты выборов ректора одного из ведущих вузов Харькова

Стали известны результаты выборов ректора одного из ведущих вузов Харькова
Владимир Бабаев победил на выборах на должность ректора Харьковского Национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.
Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Выборы состоялись 19 декабря. Кроме Бабаева на должность ректора претендовали еще два кандидата – Евгений Гелеверя и Ярослав Санько.

За действующего ректора проголосовало 822 человека (88,58%), за Евгения Гелеверю – 15 человек (1,62%), за Ярослава Санько – 7 человек (0,75%), не поддержали ни одного кандидата – 19 человек (2,05%).

Таким образом победу одержал Владимир Бабаев.



Для справки. Бабаев Владимир Николаевич – ректор Харьковского национального университета городского хозяйства, доктор наук по государственному управлению, профессор, академик Международной инженерной академии, заслуженный строитель Украины, лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры, кавалер ордена "За заслуги", награжден орденом святого князя Владимира трех степеней, орденом Нестора Летописца 2-й степени.

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