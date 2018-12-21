Стали известны результаты выборов ректора одного из ведущих вузов Харькова

Об этом сообщили в пресс-службе
университета.
Выборы состоялись 19 декабря. Кроме Бабаева на должность ректора претендовали еще два кандидата – Евгений Гелеверя и Ярослав Санько.
За действующего ректора проголосовало 822 человека (88,58%), за Евгения Гелеверю – 15 человек (1,62%), за Ярослава Санько – 7 человек (0,75%), не поддержали ни одного кандидата – 19 человек (2,05%).
Таким образом победу одержал Владимир Бабаев.
Для справки.
Бабаев Владимир Николаевич – ректор Харьковского национального университета городского хозяйства, доктор наук по государственному управлению, профессор, академик Международной инженерной академии, заслуженный строитель Украины, лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры, кавалер ордена "За заслуги", награжден орденом святого князя Владимира трех степеней, орденом Нестора Летописца 2-й степени.