Мир

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Мировые цены на нефть «скребут дно»

Мировые цены на нефть «скребут дно»
Цены на нефть, подросшие по результатам торгов 19 декабря, снова пошли вниз.
В ходе торгов 20 декабря стоимость барреля нефти марки Brent впервые более чем за год провалилась ниже $55. На минимуме цена опустилась до отметки $54,66, что на 4,5% или $2,58 ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз ниже $55 цена барреля Brent опускалась 19 сентября 2017 года, информируют «Экономические новости».

Схожую динамику продемонстрировали и цены на нефть марки WTI. В ходе торгов 20 декабря цена барреля WTI опускалась до $45,83, что на 4,85% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Накануне, 19 декабря, торги нефтью на мировых биржах закрылись небольшим ростом, прервав продолжавшееся в течение трех дней падение. Однако скромный прирост позволил лишь отчасти компенсировать обвал 18 декабря, когда цена барреля Brent упала на 5,6%, а барреля WTI — сразу на 7,3%.

Телеканал CNBC тогда со ссылкой на аналитиков прогнозировал, что в ближайшие недели цены на нефть продолжат снижаться в связи с усиливающимися опасениями игроков по поводу переизбытка сырья на рынке.

«Единственный путь — вниз», — цитирует CNBC Тамаса Варга, старшего аналитика компании PVM Oil Associates. В своей аналитической записке Варга отмечает, что у нефтяных «быков» нет поводов для оптимизма.

К 12:15 мск стоимость барреля Brent скорректировалась до отметки $55,3, барреля WTI — $46,3.

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