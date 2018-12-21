Харьков

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Аудиторскую службу в Харькове возглавил новый начальник

Аудиторскую службу в Харькове возглавил новый начальник
Станислав Косинов назначен начальником Северо-восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины. 
Нового руководителя представила председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова и первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Марк Беккер, сообщает Статус-Кво.

Гаврилова отметила, что это назначение должно усилить работу Северо-Восточного офиса, который объединяет Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Луганскую области, с учетом значительного профессионального опыта Косинова.

Напомним, в период с 2006 по 2012 годы Косинов работал начальником территориального управления Счетной палаты Украины по Харьковской, Сумской и Полтавской областям. С 2012 по 2016 возглавлял Государственную финансовую инспекцию в Харьковской области. С 2016 по 2018 исполнял обязанности первого заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины.

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