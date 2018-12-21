Страшное ДТП на Сумской: эксперт объяснила, почему не выяснили скорость Lexus

Пояснения женщина дала во время судебного заседания в четверг, сообщает
NewsRoom.
По ее словам, уровень закругления и угол камеры определяла комиссия экспертов. Сама харьковчанка занималась только исследованием записи с камер видеонаблюдения и выбором скриншота.
– Мы не смогли установить скорость Lexus, потому что кадры с его кузовом были слишком размыты, - заявила Носатенко.
Кроме того, суд получил материалы комплексной автотехнической экспертизы, о проведении которой ранее просил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица. Прокуратура и защита Зайцевой согласились с приобщением результатов анализа, но попросили время на ознакомление с ними. Служитель Фемиды Виктор Попрас согласился с их доводами и назначил следующее заседание на 8 января.
После заседания прокурор Валерий Бухан заявил, что сторона обвинения завершила исследование всех доказательств и готова к завершению судебного процесса. В его затягивании мужчина обвинил адвокатов, которые подают различные ходатайства. Защитник водителя Volkswagen Touareg, в свою очередь, снова озвучил данные о нарушении Зайцевой ПДД и возможности избежать аварии.
– Lexus двигался со скорость 106 километров в час. Если бы он ехал медленнее, была бы возможность избежать аварии. Эти данные доказывают, что факты, лежащие в основе расследования, некорректны. Поэтому мы выясняем обстоятельства, которые должны были установить ранее, - отметил Перепелица.