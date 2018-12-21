Страшное ДТП на Сумской: эксперт объяснила, почему не выяснили скорость Lexus 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский эксперт Юлия Носатенко назвала причины, по которым в ходе изучения видеозаписи и скриншотов не удалось установить скорость автомобиля Lexus перед жуткой аварией на Сумской.