Общество

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Украинцам упростили получение работы в Германии

Украинцам упростили получение работы в Германии
В Германии упростили порядок трудоустройства иностранных квалифицированных рабочих, что позволит облегчить получение работы в немецких компаниях украинским гражданам.
Об этом информирует UBR.

На данный момент иностранцы, которые имеют диплом о высшем или среднем специальном образовании, могут при соблюдении ряда условий найти работу в Германии после приезда в страну. Ранее для прибытия иностранцев в страну с целью трудоустройства необходимо было иметь подписанный трудовой договор с немецкой компанией.

Также, согласно новому закону, иностранцы, дипломы которых признают в Германии, могут получить вид на жительство.

Таким образом, новые правила позволят украинскому гражданину получить рабочую визу, приехать в Германию, найти работу, зарегистрироваться на бирже труда и приступить к работе. Однако, после окончания действия рабочей визы необходимо будет покинуть страну. Но через полгода законодательством Германии разрешено снова приезжать в страну и трудоустраиваться.

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