Украинцам упростили получение работы в Германии 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Германии упростили порядок трудоустройства иностранных квалифицированных рабочих, что позволит облегчить получение работы в немецких компаниях украинским гражданам.