Оккупанты признали грядущую катастрофу в Крыму

Об этом заявил так называемый председатель «Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации» Крыма Игорь Вайль. По его словам, больше всего пострадают восточная и центральная части полуострова, передает
ATR.
– Если мы говорим о восточном регионе и центре, в том числе Симферополе, то ситуация для маловодного года чуть выше среднего. Данная ситуация не была для нас неожиданностью, руководству мы об этом докладывали, — утверждает он.
При этом оккупанты признались, что последние полгода Феодосия, Судак, Ленский район и Керчь «питаются» только подземными водами, так как водохранилище опустело.