Украина

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Оккупанты признали грядущую катастрофу в Крыму

Оккупанты признали грядущую катастрофу в Крыму
В аннексированном Крыму может не хватить воды в следующем году.
Об этом заявил так называемый председатель «Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации» Крыма Игорь Вайль. По его словам, больше всего пострадают восточная и центральная части полуострова, передает ATR.

– Если мы говорим о восточном регионе и центре, в том числе Симферополе, то ситуация для маловодного года чуть выше среднего. Данная ситуация не была для нас неожиданностью, руководству мы об этом докладывали, — утверждает он.

При этом оккупанты признались, что последние полгода Феодосия, Судак, Ленский район и Керчь «питаются» только подземными водами, так как водохранилище опустело.

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