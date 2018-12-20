Гриценко стал единым кандидатом в президенты от демократических сил: опрос

Такие данные получил Киевский международный институт социологии в рамках
проведенного им опроса.
Респондентам задавали вопрос «Кто из перечисленных потенциальных кандидатов, на Ваш взгляд, должен быть единым кандидатом в президенты от демократических сил?». Было предложено шесть кандидатур. Именно Анатолий Гриценко получил наибольшую поддержку украинцев – более 50% опрошенных отдали свои голоса за него.
На втором месте оказался Святослав Вакарчук, которого поддержали 20,5% опрошенных. На третьем – Андрей Садовый, который получил 13,3%.
Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 20 ноября по 17 декабря во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого этапа были собраны 2034 анкеты.
Напомним, недавно Анатолия Гриценко поддержали такие политики как Виктор Чумак, Николай Катеринчук и Николай Томенко
. Они объединились, чтобы вместе идти на выборы. Все три политика заявили, что поддерживают именно лидера «Гражданской позиции» как единого кандидата в президенты от демократической оппозиции.