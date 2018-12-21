Харьков

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Несколько трамваев в Харькове поменяли маршруты

Несколько трамваев в Харькове поменяли маршруты
Движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 10:00 до 15:00 21 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с реконструкцией контактной сети.

На этот период трамваи будут курсировать так:

№16: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№16А: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№26: часть: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

часть: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

Напомним, буквально на днях в Харькове отремонтировали пути по ул. Матюшенко, и трамвайное движение на Салтовку возобновилось.

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