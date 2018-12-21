Несколько трамваев в Харькове поменяли маршруты

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с реконструкцией контактной сети.
На этот период трамваи будут курсировать так:
№16: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
№16А: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
№26: часть: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
часть: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
№27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.
Напомним, буквально на днях в Харькове отремонтировали пути по ул. Матюшенко, и трамвайное движение на Салтовку возобновилось
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