Несколько трамваев в Харькове поменяли маршруты 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 10:00 до 15:00 21 декабря.