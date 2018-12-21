Что предлагают харьковским детям на новогодние дни 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове пройдет несколько новогодних мероприятий для детей.

23 декабря в 12:00 в помещении КП «Харьковская областная филармония» состоится концерт «Рождественский подарок Слобожанщине».



27 декабря в 11:00 и 14:00 в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко пройдет спектакль «Новогодние космические приключения», а 28 декабря в 11:00 и 14:00 - спектакль «Как казаки Новый год встречали».



9 января в 11:00 в ОКУ «Харьковский академический театр музыкальной комедии» состоится музыкальная сказка «Золушка». В кукольном театре 25 29, 30 декабря пройдет спектакль «Щелкунчик», 25, 26, 30 в Харьковском драматическом академическом театре им. Т. Шевченко – «Сказочная круговерть».



– Планируется, что этими мероприятиями будут охвачены почти девять тысяч детей. Мы стараемся привлекать как можно больше детей участников ООС, участников боевых действий, детей из интернатов, социально незащищенных слоев населения, – рассказывает начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцина.



Дети, имеющие инвалидность, дети из многодетных семей, дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС, дети участников ООС, переселенцев, дети, находящиеся в домах семейного типа, в приемных семьях, будут приглашены на празднования по месту проживания.



– Также внимание будет уделено детям, которые находятся в Харьковском социальном учреждении матери и ребенка. Оно расположено в Люботине, но там находятся дети и мамы из всей области. Им будут вручены подарки, для них проведут различные мастер-классы, они посетят новогодние праздники, которые проходят в нашем регионе, – рассказывает первый заместитель директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Татьяна Бабенко. – Мероприятия будут проводиться во всех районах области. К новогодним праздникам будут привлечены около 30 тысяч детей.



Уже третий год подряд согласно Программе социальной защиты населения за счет средств областного бюджета каждый ребенок участников ООС получает новогодний подарок.



По информации Службы по делам детей ХОГА, в мероприятиях к новогодним праздникам примут участие дети из социально-психологических центров реабилитации.



Также Олег Яцина напомнил, что традиционно при поддержке председателя ХОГА Юлии Светличной в сотрудничестве с общественными организациями будет проведен зимний праздник «Вертеп».



– Праздник состоится 12 января. Начнется он традиционным шествием участников «Вертепа» от площади Конституции до площади Свободы. Гости приедут из всех областей Украины. Мы приглашаем харьковчан поучаствовать, – сказал Олег Яцина.