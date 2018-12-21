Харьков

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В Харькове прошла премьера фильма «Хрупкая свобода»

В Харькове прошла премьера фильма «Хрупкая свобода»
35-минутня лента рассказывает о судьбах людей, которые были заключены в подвале Луганской облгосадминистрации сразу же после оккупации региона.
Фильм, который презентовали в кинотеатре «Планета Кино», посмотрели около 150 человек, в основном, учащиеся и студенты харьковских учебных учреждений.

– Думаю, что молодежь смогла узнать много нового. На момент показанных в фильме событий большинству из зрителей было 11-12 лет, и не все происходящее они тогда могли осознать в полной мере, – отметил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, который посетил премьеру.

Ленту создали кинематографисты объединения «Вавилон-13» и студии DocNoteFilms. Фильм создан на основе документальных свидетельств, собранных правозащитниками Восточноукраинского центра общественных инициатив.

По замыслу режиссера картины Константина Кляцкина, фильм должен впечатлить молодое поколение.

– Эту ленту стоит посмотреть ради того, чтобы подобное нигде в Украине никогда больше не повторялось. Молодые люди должны понимать, к чему может привести аморфность и отсутствие гражданской позиции, – отметил Константин Кляцкин.

Юная харьковчанка Амина Ларина называет фильм интересным и добавляет, что впечатлена тем, что истории о заключении правдивые. Ученик одного из ПТУЗ Максим Знакомский отмечает стойкость и мужество людей, выдержавших пытки и издевательства в застенках террористов.

– Если фильм будет выпущен в широкий прокат, мы с удовольствием будем показывать картину. Мы поддерживаем фильмы украинского производства, – отметила директор кинотеатра «Планета Кино» Наталья Беляева.

Часть съемок фильма проходила в здании Харьковской областной администрации, которое похоже на здание Луганской ОДА.

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