В Харькове прошла премьера фильма «Хрупкая свобода» 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

35-минутня лента рассказывает о судьбах людей, которые были заключены в подвале Луганской облгосадминистрации сразу же после оккупации региона.

Фильм, который презентовали в кинотеатре «Планета Кино», посмотрели около 150 человек, в основном, учащиеся и студенты харьковских учебных учреждений.



– Думаю, что молодежь смогла узнать много нового. На момент показанных в фильме событий большинству из зрителей было 11-12 лет, и не все происходящее они тогда могли осознать в полной мере, – отметил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, который посетил премьеру.



Ленту создали кинематографисты объединения «Вавилон-13» и студии DocNoteFilms. Фильм создан на основе документальных свидетельств, собранных правозащитниками Восточноукраинского центра общественных инициатив.



По замыслу режиссера картины Константина Кляцкина, фильм должен впечатлить молодое поколение.



– Эту ленту стоит посмотреть ради того, чтобы подобное нигде в Украине никогда больше не повторялось. Молодые люди должны понимать, к чему может привести аморфность и отсутствие гражданской позиции, – отметил Константин Кляцкин.



Юная харьковчанка Амина Ларина называет фильм интересным и добавляет, что впечатлена тем, что истории о заключении правдивые. Ученик одного из ПТУЗ Максим Знакомский отмечает стойкость и мужество людей, выдержавших пытки и издевательства в застенках террористов.



– Если фильм будет выпущен в широкий прокат, мы с удовольствием будем показывать картину. Мы поддерживаем фильмы украинского производства, – отметила директор кинотеатра «Планета Кино» Наталья Беляева.



Часть съемок фильма проходила в здании Харьковской областной администрации, которое похоже на здание Луганской ОДА.