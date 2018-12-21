Начались испытания первого лекарства, избавляющего от тяжелейшего заболевания 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Готова ли медицина к созданию препаратов, полностью излечивающих от диабета? Новый коктейль лекарств увеличивает производство инсулина в 40 раз.