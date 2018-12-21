В Днепре запустили самый мощный суперкомпьютер в Украине: фото-факт 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Конструкторское бюро Южное в Днепре ввело в эксплуатацию новый вычислительный центр Yuzhnoye SC с самым мощным суперкомпьютером в Украине.