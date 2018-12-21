Харьковчане стали чемпионами Украины по фигурному катанию

Чемпионами страны в танцах на льду стали Дарья Попова и Владимир Беликов. За свою короткую и произвольную программу подопечные тренера Галины Чуриловой получили от судей в сумме 159.61 балла. Это первая победа Дарьи и Владимира на взрослом чемпионате Украины. Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Второе и третье место в этой дисциплине между собой разделили киевляне Юлия Жатая и Ян Луковский (143.40 балла), а также Алиса Лупашко и Владислав Хоменский (67.17 балла). К сожалению, ведущий украинский дуэт - харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин - побороться за медали в танцах на льду на этом чемпионате не смогли из-за травмы Максима, которую он получил во время проката короткой программы.
Еще одну награду харьковские фигуристы завоевали в мужском одиночном катании. С результатом 155.10 балла третье место занял Михаил Лейба. Чемпионом среди мужчин стал киевлянин Иван Шмуратко (186.12 балла), второе место занял еще один киевский фигурист Андрей Кокура (168.91 балла).
Этот чемпионат является отборочным к чемпионату Европы, который с 21 по 27 января 2019 года состоится в Беларуси, и чемпионату мира, который с 18 по 24 марта будет принимать Япония.