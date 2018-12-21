Харьковчане стали чемпионами Украины по фигурному катанию 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 18 по 20 декабря в Киеве прошли соревнования среди взрослых, на которых харьковские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали.