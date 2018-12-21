Ким Чен Ын придумал, как обмануть Трампа и сохранить свое ядерное оружие 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Северной Корее заявили, что не будут проводить денуклеаризацию, если США первыми не устранят ядерную угрозу со своей стороны.