Ким Чен Ын придумал, как обмануть Трампа и сохранить свое ядерное оружие

Соответствующее заявление распространило Корейское центральное новостное агентство на фоне ядерных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, которые зашли в тупик, сообщает
Радио Свобода.
Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались скрыть от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне сочли, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.
Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.