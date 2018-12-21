Полиция обезвредила в Харькове банду дерзких грабителей: фото-факт

Как сообщает
пресс-служба Прокуратуры, сотрудники прокуратуры и полиции задержали 4 человек, которые под видом риэлторов грабили харьковчан.
По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерины Шевцовой, задержаные обустроили офис в Холодногорском районе города. Фейковые услуги по аренде недвижимости они рекламировали через интернет. Псевдориелторы привлекали потенциальных клиентов низкими ценами и хорошими условиями аренды.
Однако прежде чем получить хотя бы какие-то услуги, клиент должен подписать контракт с «агентством» и заранее оплатить 2 месяца аренды. Если посетители отказывались от таких условий, деньги у них отбирали силой и выталкивали из офиса. В некоторых случаях псевдориелторы прибегали к насилию.
По данным следствия, в течение нескольких месяцев подозреваемые обманули не менее 10 человек.
Четырех членов группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди них - двое мужчин в возрасте 31 и 19 лет, 26-летняя женщина и 18-летняя девушка. Теперь им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, решается вопрос о внесении данных в Единый реестр по фактам мошенничества (ст. 190 УК Украины).
Напомним, что как ранее сообщило ГУ Нацполиции, 19 декабря в Холодногорский отдел полиции позвонил 43-летний мужчина. Он рассказал, что обратился в агентство недвижимости по улице Кацарский, чтобы найти жилье. В агентстве услуг не предоставили, зато вырвали из рук 8000 гривен и выставили за дверь.
Работники полиции установили, что таким образом злоумышленники отбирали деньги у граждан, которые обращались за услугами в агентство, в течение нескольких месяцев. Предварительно, сумма награбленного составляет от 40 до 80000 гривен.
За совершение преступления сотрудники полиции в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины задержали четырех человек - двух женщин 18 и 26 лет, а также 31 и 18-летних мужчин. Сейчас злоумышленники находятся в следственном изоляторе.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.