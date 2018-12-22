В Харьковской области открыли современную медиатеку 22 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

В Изюмской общеобразовательной школе №1 старую библиотеку заменили современным медиапространством для учащихся.

Новая медиатека создана в рамках выполнения программы «Новое образовательное пространство Харьковщины».



В новом формате библиотеки дети имеют возможность не только получить знания, но и отдохнуть, пообщаться и поиграть.



– Открытие такого хорошего образовательного пространства для учащихся стало возможным только благодаря плодотворному сотрудничеству между областной и городской властью. Вопрос образования – это приоритет для председателя ХОГА Юлии Светличной, – отметил заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян на торжественном открытии медиатеки.



В новой библиотеке на помощь всегда может прийти современный библиотекарь — медиатекарь. Здесь разрешено пользоваться всем, что есть в помещении: учебной и развлекательной литературой, ноутбуками, подключенными к интернету, мультимедийным проектором с электронной школьной доской.



Изюмский городской голова Валерий Марченко отметил, что медиатека поможет детям с особыми потребностями.



– Мы очень благодарны председателю ХОГА Юлии Светличной за поддержку. Только с ее помощью мы смогли создать условия доступности образования для каждого маленького жителя Изюма, – сказал Валерий Марченко.



Напомним, что до конца 2018 года количество медиатек, открытых в Харьковской области, достигнет двадцати пяти.