Спорт

  • 110
    •  / 

Харьковские лыжники успешно выступили на Львовщине

Харьковские лыжники успешно выступили на Львовщине
На спортивной базе «Тысовец» прошли всеукраинские соревнования по лыжным гонкам среди юношей различных возрастных групп, на которых харьковчане завоевали две золотые и бронзовую награду.
В гонке на 7,5 км классическим стилем среди юношей 2001-2002 годов рождения победил харьковчанин Алексей Жувага с результатом 19:55.5. Близким к наградам был и Константин Юрков, который показал результат в 20:41.9 и занял четвертое место.

В этой же возрастной группе в соревнованиях среди девушек на дистанции 5 км классическим стилем золотую медаль завоевала Анастасия Макарина – 15:10.0. Третье место на этой же дистанции заняла еще одна харьковская лыжница Анна Билецкая (16:32.0), сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3157.83 грн
10 RUB 4.0933 грн
100 USD 2757.69 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи