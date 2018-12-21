Харьковские лыжники успешно выступили на Львовщине 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На спортивной базе «Тысовец» прошли всеукраинские соревнования по лыжным гонкам среди юношей различных возрастных групп, на которых харьковчане завоевали две золотые и бронзовую награду.

