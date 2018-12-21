Харьковские лыжники успешно выступили на Львовщине
21 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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На спортивной базе «Тысовец» прошли всеукраинские соревнования по лыжным гонкам среди юношей различных возрастных групп, на которых харьковчане завоевали две золотые и бронзовую награду.
В гонке на 7,5 км классическим стилем среди юношей 2001-2002 годов рождения победил харьковчанин Алексей Жувага с результатом 19:55.5. Близким к наградам был и Константин Юрков, который показал результат в 20:41.9 и занял четвертое место.
В этой же возрастной группе в соревнованиях среди девушек на дистанции 5 км классическим стилем золотую медаль завоевала Анастасия Макарина – 15:10.0. Третье место на этой же дистанции заняла еще одна харьковская лыжница Анна Билецкая (16:32.0), сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.