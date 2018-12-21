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Ученые нашли способ предотвращения старения

Ученые нашли способ предотвращения старения
Ученым удалось найти эффективное и безопасное средство, спасающее от старения.
Исследователи из США и Австралии провели клинические испытания, в которых были задействованы мультипотентные мезенхимальные стромальные стволовые клетки, обладающие способностью превращаться в костные, жировые и хрящевые ткани при попадании во взрослый организм, информируют «Экономические новости».

В эксперименте приняли участие люди в возрасте 76 лет, которым вводили дозы этих клеток, выделенных из костного мозга людей, которым было от 20 до 45 лет. Спустя шесть месяцев ученые увидели, что в организме испытуемых увеличился уровень белков, который не позволяет развиваться опухолям, а также улучшились показатели физической активности и общего качества жизни.

Кроме того, был проведен второй эксперимент, в рамках которого одним участникам давали стволовые клетки, а другим – плацебо. Результаты показали отсутствие побочных эффектов.

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