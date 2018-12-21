Погода в Харькове на выходных 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Снежную погоду обещают харьковские синоптики в предстоящие четверо суток.

22 декабря: облчно, ночью снег, мокрый снег. Днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Туман, видимость 200-500 м. Местами по области гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0... -5°, днем от -2° до +3°. По городу: температура воздуха ночью -1...-3°, днем около 0°.



23 декабря: облачная погода. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2°...+3, днем 0...+5°.



24 декабря: облачно с прояснениями. Ночью снег, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0...-5°.



25 декабря: облачно, снег, ночью местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...- 8°, днем -1...-6°.