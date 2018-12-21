Кабмин по обращению Александра Фельдмана направил 10 миллионов на ремонт харьковских школ и детсадов 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Кабинет министров Украины своим распоряжением распределил субвенции из государственного бюджета на развитие отдельных территорий в 2018 году.

Благодаря обращениям народного депутата Украины Александра Фельдмана выделено 10 миллионов гривен на капремонт школ, детских садов и внешкольных учреждений Холодногорского и Новобаварского районов Харькова. Планируется, что уже сегодня, 21 декабря, эти деньги поступят в Харьков.



– Не устану повторять – то, в каких условиях учатся наши дети, очень сильно влияет на их здоровье и успеваемость, а значит – и на их будущее, будущее не только каждого конкретного ребенка, но и целого поколения, всей нашей страны. Поэтому мы ежегодно добиваемся выделения средств из госбюджета для создания в харьковских школах и детсадах достойных условий для наших детей, – подчеркнул народный депутат Украины Александр Фельдман. – Недавно я посетил школы, выделения субвенций на ремонт которых мы добились в прошлом году. Они изменились до неузнаваемости, и ученикам в них теперь действительно приятно учиться. Важно, что эти учреждения – в окраинных районах, где инфраструктура, к сожалению, развита намного хуже, чем в центре. Мы будем изменять эту ситуацию!



В частности, 1,5 млн.грн. выделено на капремонт детсада №15 (ул. Академика Богомольца), 700 тыс.грн. – детсада №156 (ул. Тимирязева), 700 тыс.грн. – гимназии №39 (ул. Тимирязева), 1,5 млн.грн. – школы №115 (ул. Врубеля), 600 тыс.грн. – Центра детско-юношеского творчества №2 (ул. Гостиная), 500 тыс.грн. – школы №57 (ул. Сочинская), 500 тыс.грн. – школы №69 (ул. Камянец-Подольская), 1 млн.грн. – гимназии №86 (пер. 1-й Золочевский), 500 тыс.грн. – школы №87 (ул. Башкирская), 1 млн.грн. – школы №108 (ул. Холодногорская), 500 тыс.грн. – яслей-сада №142 (ул.Ильинская), 500 тыс.грн. – яслей-сада №414 (ул.Золочевская), 500 тыс.грн. – яслей-сада №425 (ул.Золочевская)



Напомним, что в прошлом, 2017 году при содействии Александра Фельдмана из госбюджета были выделены 25 млн.грн. субвенций для учреждений образования и объектов культуры Холодногорского и Новобаварского районов Харькова. Эти средства были направлены на решение важнейших проблем этих районов, в частности на капитальный ремонт школ и детсадов (в том числе на проведение работ по энергосбережению) и благоустройство двух парков. Так, только в Новобаварском районе были утеплены общеобразовательные школы №79 и 92, детские садики №№ 32, 38, 82 и 106, произведены ремонты в спортивных залах 54-й школы и 65-й гимназии и т.д. На аллеях парка «Юность» благодаря субвенции установлено освещение.