Полицейские в Харькове протестировали «очки опьянения»: фото-факт 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Патрульные полицейские посетили Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции и провели ряд мероприятий.