Полицейские в Харькове протестировали «очки опьянения»: фото-факт

Об этом сообщает
«Городской дозор».
Инспекторы отдела по связям с общественностью и розыска и обработки материалов ДТП патрульной полиции Харьковской области провели занятия по служебной подготовке для сотрудников Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. На встрече полицейские напомнили присутствующим основные положения правил дорожного движения, изменения, которые произошли в действующем законодательстве, порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях и ответственность за правонарушения.
Также на занятии патрульные продемонстрировали алкоокуляры "Drunk busters googles", имитирующие состояние алкогольного опьянения.
Эти очки разработаны с целью предупреждения управление автомобилем в нетрезвом состоянии.