Общество

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Полицейские в Харькове протестировали «очки опьянения»: фото-факт

Полицейские в Харькове протестировали «очки опьянения»: фото-факт
Патрульные полицейские посетили Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции и провели ряд мероприятий.
Об этом сообщает «Городской дозор».

Инспекторы отдела по связям с общественностью и розыска и обработки материалов ДТП патрульной полиции Харьковской области провели занятия по служебной подготовке для сотрудников Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. На встрече полицейские напомнили присутствующим основные положения правил дорожного движения, изменения, которые произошли в действующем законодательстве, порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях и ответственность за правонарушения.

Также на занятии патрульные продемонстрировали алкоокуляры "Drunk busters googles", имитирующие состояние алкогольного опьянения.





Эти очки разработаны с целью предупреждения управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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