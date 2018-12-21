Маленький харьковчанин попал в металлическую ловушку 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Рука четырехлетнего ребенка застряла в металлическом радиаторе.

ЧП произошло в квартире семиэтажки на пр. Московском в Харькове 21 декабря в 11:03, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.



Войдя в квартиру спасатели увидели, что локоть мальчика Кирилла застрял между секциями радиатора отопления старого образца. Как выяснилось, он хотел достать игрушку, которая закатилась за батарею, но вытащить руку не смог. Бабушка ребенка также не смогла ему помочь.



Спасатели решили немедленно охладить радиатор, для этого перекрыли отопление и приложили к батарее тряпки, намоченные холодной водой. Затем место, где застрял локоть, смазали маслом, а руку освободили от одежды. После нескольких попыток и советов от медиков скорой спасатели нашли анатомическое положение руки, которое позволило ей выскользнуть из металлической ловушки.



Операция длилась 40 минут. Мальчик не пострадал, что подтвердили врачи после осмотра, система отопления – не повреждена.