В Украине снизился уровень теневой экономики 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Уровень теневой экономики в Украине во втором квартале 2018 года снизился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом, а за год снижение составило 3 п.п.