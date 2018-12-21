В Украине запустили в работу Электронный кабинет автовладельца 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Украине Министерство внутренних дел совместно с Госагентством по вопросам электронного декларирования запустили в работу электронный кабинет автовладельца.