Общество

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В Украине запустили в работу Электронный кабинет автовладельца

В Украине запустили в работу Электронный кабинет автовладельца
В Украине Министерство внутренних дел совместно с Госагентством по вопросам электронного декларирования запустили в работу электронный кабинет автовладельца.
Об этом сообщает ДЕЛО.

Главное преимущество кабинета — возможность первичной регистрации автомобиля.

Также автомобилисты смогут:

- узнать полную информацию про автомобиль и водительское удостоверение;
- проверить и оплатить административные правонарушения;
- узнать историю любого авто по VIN-коду;
- записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД.

Также в разработке агентства находятся электронные услуги на выдачу различных лицензий.

Доступ к е-кабинету будет осуществляться с помощью Mobile-ID или BankID.

Прямая ссылка на электронный кабинет водителя: http://e-driver.hsc.gov.ua

Некоторые услуги являются платными:

- количество владельцев;
- ограничения эксплуатации транспортного средства;
- прохождения ТО;
- участие в ДТП.

Ранее большинство административных и сервисных услуг предоставлялись водителям только непосредственно в сервисном центре МВД. Так, актуальную информацию об авто и водительском удостоверении можно было узнать только после личного обращения граждан, что требовало личного присутствия. В то же время информацию о штрафах можно было получить только в виде почтового сообщения через несколько дней после совершения правонарушения.

Для справки. Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного управления в рамках проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"/TAPAS, реализуемой Фондом Евразия.

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