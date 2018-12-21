В Украине запустили в работу Электронный кабинет автовладельца

Об этом сообщает
ДЕЛО.
Главное преимущество кабинета — возможность первичной регистрации автомобиля.
Также автомобилисты смогут:
- узнать полную информацию про автомобиль и водительское удостоверение;
- проверить и оплатить административные правонарушения;
- узнать историю любого авто по VIN-коду;
- записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД.
Также в разработке агентства находятся электронные услуги на выдачу различных лицензий.
Доступ к е-кабинету будет осуществляться с помощью Mobile-ID или BankID.
Прямая ссылка на электронный кабинет водителя: http://e-driver.hsc.gov.ua
Некоторые услуги являются платными:
- количество владельцев;
- ограничения эксплуатации транспортного средства;
- прохождения ТО;
- участие в ДТП.
Ранее большинство административных и сервисных услуг предоставлялись водителям только непосредственно в сервисном центре МВД. Так, актуальную информацию об авто и водительском удостоверении можно было узнать только после личного обращения граждан, что требовало личного присутствия. В то же время информацию о штрафах можно было получить только в виде почтового сообщения через несколько дней после совершения правонарушения.
Для справки. Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного управления в рамках проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"/TAPAS, реализуемой Фондом Евразия.