Стали известны важные детали убийства покупателя в харьковском супермаркете 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Покупатель, которого застрелили в харьковском супермаркете охранники, забыл дома банковскую карточку и видимо поэтому не мог расплатиться на кассе.