Общество

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На Харьковщине сократили долги по заработной плате

На Харьковщине сократили долги по заработной плате
20 декабря прошло заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага отметил, что состояние погашения задолженности по заработной плате находится на личном контроле председателя областной государственной администрации.

– По данным мониторинга, с начала декабря текущего года долги по заработной плате сокращены на 5,1 млн грн, - привел данные Юрий Шпарага.

На заседании комиссии рассмотрено состояние погашения долгов на частном предприятии «Сервисная компания «Комфорт-Харьков» и УГНИИ «Укрводгео».

Руководитель ГП УГПИ «Укргорстройпроект» сообщил, что задолженность по выплате заработной платы полностью погашена. Что касается задолженности по единому социальному взносу - принято решение направить в орган управления предприятием (Минрегион Украины) письмо о содействии в ее погашении.

Кроме того, по обращению работников ГП «Проектирование строительства предприятий угольной промышленности «Южгипрошахт» обсудили состояние выплаты заработной платы на предприятии. Поручено Главному управлению Гоструда Украины в Харьковской области провести инспекционное посещение предприятия с целью проверки соблюдения законодательства по труду.

По итогам заседания определены первоочередные меры, направленные на ликвидацию долгов. Руководители предприятий-должников предупреждены об ответственности за несвоевременную выплату заработной платы, им поручено составить графики погашения задолженности по выплате заработной платы.

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