На Харьковщине сократили долги по заработной плате 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

20 декабря прошло заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.