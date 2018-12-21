На Харьковщине сократили долги по заработной плате

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага отметил, что состояние погашения задолженности по заработной плате находится на личном контроле председателя областной государственной администрации.
– По данным мониторинга, с начала декабря текущего года долги по заработной плате сокращены на 5,1 млн грн, - привел данные Юрий Шпарага.
На заседании комиссии рассмотрено состояние погашения долгов на частном предприятии «Сервисная компания «Комфорт-Харьков» и УГНИИ «Укрводгео».
Руководитель ГП УГПИ «Укргорстройпроект» сообщил, что задолженность по выплате заработной платы полностью погашена. Что касается задолженности по единому социальному взносу - принято решение направить в орган управления предприятием (Минрегион Украины) письмо о содействии в ее погашении.
Кроме того, по обращению работников ГП «Проектирование строительства предприятий угольной промышленности «Южгипрошахт» обсудили состояние выплаты заработной платы на предприятии. Поручено Главному управлению Гоструда Украины в Харьковской области провести инспекционное посещение предприятия с целью проверки соблюдения законодательства по труду.
По итогам заседания определены первоочередные меры, направленные на ликвидацию долгов. Руководители предприятий-должников предупреждены об ответственности за несвоевременную выплату заработной платы, им поручено составить графики погашения задолженности по выплате заработной платы.