Диетологи назвали продукты, которые продлевают жизнь 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Исследователи установили, что в рационе всех людей обязательно должны присутствовать бобовые. Горох, фасоль и нут способны существенно продлить жизнь.