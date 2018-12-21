В школах Харькова создадут комиссии по буллингу

Об этом сообщает
Медиа группа Объектив.
Если учитель или любой другой школьный работник станет свидетелем издевательства над ребенком, он обязан рассказать об этом директору даже без жалобы со стороны ребенка.
В школах будут созданы специальные комиссии по буллингу, которые рассмотрят жалобу. Состав комиссии – директор, психолог, родители конфликтующих сторон.
Если будет установлено, что это буллинг, а не единичный конфликт, школа обязана сообщить об этом в полицию. Если стороны конфликта не согласны с решением комиссии, они могут также обратиться в полицию, – сообщают в Министерстве образования Украины.
Кроме того, родители пострадавшего ребенка имеют право обратиться в полицию, на линию доверия “Ла Страда – Украина” или в социальную службу самостоятельно, не дожидаясь решения школьной комиссии.